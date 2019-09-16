Новая глава Минздрава высказалась о медицинском каннабисе

Зоряна Скалецкая (Фото: скриншот видео/Радио Свобода)

Пациенты с тяжелыми заболеваниями должны иметь право на доступ к медицинским препаратам, которые содержат в своем составе медицинский каннабис. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает Укринформ.

"Есть пациенты, которые нуждаются в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса и являются эффективными и результативными в снятии симптомов... Пациенты в Украине имеют право на доступ к препаратам, содержащим составляющие медицинского каннабиса. Мы будем делать это шаг за шагом", - сказала Скалецкая.

Отмечается, что в лечении препаратами, содержащими медицинский каннабис нуждаются около двух миллионов украинцев. В частности, более 20 000 детей с фармрезистентными формами эпилепсии (не поддается лечению существующими препаратами), сотни тысяч онкобольных, более 100 тыс. паллиативных пациентов и десятки тысяч ветеранов войны с посттравматическим стрессовым расстройством.

Лечебные свойства каннабиса официально признаны. Лекарства на его основе разрешены в 44 странах, в частности в странах ЕС.

В Украине действующее законодательство не позволяет исследовать каннабис и его производные и использовать для лечения - эти вещества входят в списки наркотических и психотропных, оборот которых запрещен в нашей стране.

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