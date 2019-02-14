Вакцинация взрослых: против каких болезней можно делать прививки

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В минздраве отметили есть необязательные, но важные прививки для взрослых, а вакцины можно приобрести в аптеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, среди таких прививок – от гриппа, гепатита А, дифтерии и столбняка, вируса папилломы человека.

Реклама

Особенно вакцинация от гриппа рекомендована тем людям, которые относятся к группам риска:

• беременным на любом сроке беременности;

• детям от 6 месяцев до 5 лет.

• людям с 65 лет

• людям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые болезни, диабет, ожирение, хронические болезни легких, астма и т.д.);

• люди, которые в профессиональной жизни могут часто контактировать с больными гриппом, в частности, медики.

В этом году в аптеках доступны две вакцины против гриппа: Ваксигрип Тетра можно применять для детей от трех лет, а Джис Флю - от шести месяцев.

Согласно календарю прививок, взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

Фото: moz.gov.ua

Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет, поэтому необходима ревакцинация.

Первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией с минимальным интервалом 10 лет от предыдущей прививки АДС-М.

Папилломавирус человека передается через половой контакт, а большинство людей инфицируются вскоре после начала половой жизни. Инфекция вызывает рак шейки матки - один из самых распространенных видов рака. Для защиты от папилломавирусной инфекции, в зависимости от типа вакцины, нужно ввести 2-3 дозы вакцины.

Вспышки гепатита А могут случаться в Украине из-за загрязнения воды, поэтому прививки от него рекомендованы детям и взрослым. Детям от 1 года и взрослым вводят 2 дозы вакцины от гепатита А.

16 января в Украине от гриппа умерли два человека - пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье.