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Российские оккупанты обстреляли Киев: повреждены дома в двух районах, есть пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 09:17
Российские оккупанты обстреляли Киев: повреждены дома в двух районах, есть пострадавшие - Фото
Иллюстративное фото - ГСЧС

Российские оккупанты снова обстреляли Киев, в результате чего повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Так, в Святошинском районе ночью обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. В результате обстрела оккупантов повреждены помещения торгового центра и два частных дома.

Также утром 23 марта под обстрел попал Шевченковский район столицы. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Произошло возгорание в нескольких частных домах и в многоэтажке. Четыре человека травмированы.

  • 20 марта российские оккупанты совершили ракетный обстрел Подольского района столицы, в результате чего был разрушен торговый центр, погибли восемь человек.
Оксана Житнюк
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