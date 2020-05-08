С 12 мая в Киеве начнется отключение горячей воды

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

С 12 мая в Киеве начнутся гидравлические испытания теплосетей, во всех районах столицы будут поэтапно отключать горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Испытания должны были начаться сразу после окончания отопительного сезона, рассказал замглавы КГГА Петр Пантелеев. Они были отложены из-за карантина, поскольку многие киевляне вынужденно находятся дома.

В связи с тем, что карантин будет ослаблен, а теплосети требуют полноценной подготовки, принято решение начать испытания, которые, по словам Пантелеева, значительно снижают аварийность во время отопительного сезона.

Пантелеев подчеркнул: в КГГА понимают, что отсутствие горячей воды доставляет киевлянам дискомфорт, но другого способа подготовки централизованной системы теплосетей нет.

В прошлом году отключения горячей воды в Киеве начались с 22 апреля.