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С 6 по 10 июля общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 13:30
С 6 по 10 июля общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше - Фото
Иллюстративное фото: сайт ЗАЗ

В ночь на 7, 8, 9 и 10 июля общественный транспорт столицы будет работать на один час дольше в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend. Изменения, в том числе, коснутся работы метро, сообщает пресс-служба киевской госадминистрации.

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В ночь с 6 на 7 июля, а также с 9 на 10 июля на час дольше будут работать:

- столичное метро;

- автобусные маршруты № 1-Т, 56, 33-Т, 99;

- троллейбусные маршруты № 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45;

- трамвайные маршруты № 8, 28.

В ночь с 7 на 8 июля, а также с 8 на 9 июля на час дольше будут работать:

- автобусный маршрут № 56;

- троллейбусные маршруты № 11, 12, 43, 45.

Читайте также: Конец эпохи. Транспорт Киева начал работать без кондукторов

Дарья Мостовая
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