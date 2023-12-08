Шмыгаль: Бездействие местных властей поставило под угрозу метро Киева, это недопустимо

Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Кабмина)

Угроза затопления и разрушения "синей" ветки столичного метро непосредственно повлияет на безопасность киевлян. Об этом заявил глава кабинета министров Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр подчеркнул, что "во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение – как транспортная артерия и бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", и что "из-за действий или бездействия городских властей" возникла угроза затопления части "синей" ветки столичного метро, которая "будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян".

По его словам, главная задача – не допустить развития ситуации "по негативному сценарию", обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в Киеве.

Шмыгаль написал, что поручил 9 декабря провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием профильных министров и начальника Киевского метрополитена.

"Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу", – добавил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что в связи с подтоплением тоннеля метро на Теремки управление полиции в метрополитене ГУНП в Киеве начало досудебное расследование по факту служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия.