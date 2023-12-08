Шмыгаль: Бездействие местных властей поставило под угрозу метро Киева, это недопустимо
Угроза затопления и разрушения "синей" ветки столичного метро непосредственно повлияет на безопасность киевлян. Об этом заявил глава кабинета министров Денис Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что "во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение – как транспортная артерия и бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", и что "из-за действий или бездействия городских властей" возникла угроза затопления части "синей" ветки столичного метро, которая "будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян".
По его словам, главная задача – не допустить развития ситуации "по негативному сценарию", обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в Киеве.
Шмыгаль написал, что поручил 9 декабря провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с участием профильных министров и начальника Киевского метрополитена.
"Ожидаем также присутствие председателя КГГА Виталия Кличко с детальным докладом по этому вопросу", – добавил глава кабмина.
Ранее сообщалось, что в связи с подтоплением тоннеля метро на Теремки управление полиции в метрополитене ГУНП в Киеве начало досудебное расследование по факту служебной халатности, которая повлекла за собой тяжкие последствия.
- 8 декабря в Киее на срочный ремонт закрыли тоннель метро между "Демиевской" и "Теремками". Шесть станций метро на этом участке – "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – ближайшие полгода будут работать только как укрытия.
- Участок метро, который закрывают на срочный ремонт, – самый новый в Киеве. Эти станции открыли при Викторе Януковиче в 2010-2013 годах.