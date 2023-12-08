Шмигаль: Бездіяльність місцевої влади поставила під загрозу метро Києва, це неприпустимо

Денис Шмигаль (Фото – пресслужба Кабміну)

Загроза затоплення та руйнування "синьої" гілки столичного метро безпосередньо вплине на безпеку киян. Про це заявив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

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Прем'єр-міністр підкреслив, що "під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення – як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей", і що "через дії або бездіяльність міської влади" виникла загроза затоплення частини "синьої" гілки столичного метро, яка "матиме безпосередній вплив на безпеку киян".

За його словами, головне завдання – не допустити розвитку ситуації "за негативним сценарієм", убезпечити життя та здоров'я людей та уникнути транспортного колапсу в Києві.

Шмигаль написав, що доручив 9 грудня провести засідання держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю профільних міністрів та начальника Київського метрополітену.

"Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання", – додав глава Кабміну.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з підтопленням тунелю метро на Теремки управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві розпочало досудове розслідування за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.