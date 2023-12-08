Шмигаль: Бездіяльність місцевої влади поставила під загрозу метро Києва, це неприпустимо
Загроза затоплення та руйнування "синьої" гілки столичного метро безпосередньо вплине на безпеку киян. Про це заявив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр підкреслив, що "під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення – як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей", і що "через дії або бездіяльність міської влади" виникла загроза затоплення частини "синьої" гілки столичного метро, яка "матиме безпосередній вплив на безпеку киян".
За його словами, головне завдання – не допустити розвитку ситуації "за негативним сценарієм", убезпечити життя та здоров'я людей та уникнути транспортного колапсу в Києві.
Шмигаль написав, що доручив 9 грудня провести засідання держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю профільних міністрів та начальника Київського метрополітену.
"Очікуємо також на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання", – додав глава Кабміну.
Раніше повідомлялося, що у зв'язку з підтопленням тунелю метро на Теремки управління поліції в метрополітені ГУНП у Києві розпочало досудове розслідування за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.
- У Києві з 8 грудня на терміновий ремонт закрили тунель метро між "Деміївською" і "Теремками". Шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – найближчі пів року працюватимуть тільки як укриття.
- Ділянка метро, яку закривають на терміновий ремонт, – найновіша в Києві. Ці станції відкрили за часів Віктора Януковича у 2010-2013 роках.