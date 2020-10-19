Сильный субботний ливень в Киеве стал рекордным
19.10.2020, 12:30
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Во время субботнего ливня в Киеве выпало 42 мм осадков, отмечают в обсерватории имени Срезневского
Сильнейший ливень, который прошел в Киеве в субботу 17 октября, побил рекорд по количеству выпавших осадков в этот день. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
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Отмечается, что 17 октября 2020-го в столице выпало 42 мм осадков. Это на 14 мм больше, чем было при предыдущем рекорде в 2005 году.
- 17 октября в Киеве прошел сильный ливень: затопило более 10 улиц. Смотрите фото и видео непогоды в столице.
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