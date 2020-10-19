Сильный субботний ливень в Киеве стал рекордным

Во время субботнего ливня в Киеве выпало 42 мм осадков, отмечают в обсерватории имени Срезневского

Сильнейший ливень, который прошел в Киеве в субботу 17 октября, побил рекорд по количеству выпавших осадков в этот день. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что 17 октября 2020-го в столице выпало 42 мм осадков. Это на 14 мм больше, чем было при предыдущем рекорде в 2005 году.

17 октября в Киеве прошел сильный ливень: затопило более 10 улиц. Смотрите фото и видео непогоды в столице.

Смотрите также: На горнолыжном курорте во Львовской области выпал первый снег – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.