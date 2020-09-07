UA

Ситуация с COVID-19 в Киеве. 909 человек в больнице, лидер по заболевшим — Дарница: карта

07.09.2020, 12:16
Ситуация с COVID-19 в Киеве. 909 человек в больнице, лидер по заболевшим — Дарница: карта - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Количество новых заболевших коронавирусом шестой день подряд не опускается ниже 200 человек за сутки

За последние сутки в Киеве зарегистрировали 244 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее  240). Умерли два пациента. За весь период с начала пандемии в столице было выявлено 15 276 случаев заболевания COVID-19, сообщил на онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

24 заболевших были госпитализированы, а остальные сейчас находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей. Среди тех, кто заболел, также есть 11 детей.

Всего в столице выздоровели от коронавируса уже 4759 киевлян, за последний день — 28.

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Оболонском районе (50), на втором месте  Дарницкий район (36), на третьем Соломенский (28). С начала эпидемии лидером по количеству заболевших является Дарницкий район столицы.

Инфографика по Киеву на 7 сентября (источник - telegram Кличко)

По словам Кличко, всего в больницах сейчас от коронавируса лечатся 909 пациентов, из которых 234 находятся на кислородной поддержке и еще 12 киевлянам требуется искусственная вентиляция легких.

Читайте также: Минздрав обновил пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев виталий кличко карантин коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня

От иконы к виртуальной анимации. Как Андрей Тимошенко создал стартап мирового уровня
 