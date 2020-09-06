МОЗ обновил пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19

Минздрав обновил механизм оказания первой помощи людям, у которых есть подозрение на COVID-19

Министерство здравоохранения обновило пошаговый механизм, по которому должен действовать врач, оказывая помощь человеку, у которого есть подозрение на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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Первым этапом является обращение к семейному врачу. Затем врач общается с пациентом по телефону, решая, необходима ли госпитализация. Он также может приехать к пациенту, если есть необходимость.

Затем возможен вызов бригады, которая возьмет у пациента образцы для теста на COVID-19 и передаст их в лабораторию. Если коронавирус подтвердится, то предусмотрено оказание помощи пациенту.

Пациенту рекомендуют самоизолироваться от момента обращения к врачу до установления диагноза.

Правительство уверяет, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".

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Владислав Сердюк

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