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МОЗ обновил пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19

06.09.2020, 11:40
МОЗ обновил пошаговый механизм оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Минздрав обновил механизм оказания первой помощи людям, у которых есть подозрение на COVID-19

Министерство здравоохранения обновило пошаговый механизм, по которому должен действовать врач, оказывая помощь человеку, у которого есть подозрение на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

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Первым этапом является обращение к семейному врачу. Затем врач общается с пациентом по телефону, решая, необходима ли госпитализация. Он также может приехать к пациенту, если есть необходимость. 

Затем возможен вызов бригады, которая возьмет у пациента образцы для теста на COVID-19 и передаст их в лабораторию. Если коронавирус подтвердится, то предусмотрено оказание помощи пациенту. 

Пациенту рекомендуют самоизолироваться от момента обращения к врачу до установления диагноза.

  • Правительство уверяет, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".

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Владислав Сердюк
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