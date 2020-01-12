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Смертельное ДТП в Киеве: авто врезалось в столб и загорелось

Смертельное ДТП в Киеве: авто врезалось в столб и загорелось - Фото
Фото: dsns.gov.ua
12.01.2020, 13:23

В аварии погиб водитель, очевидцы спасли четырех человек

Сегодня ночью в Киеве в результате ДТП на бульваре Дружбы народов один человек погиб и четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 03:02 в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

Фото: dsns.gov.ua

"В автомобиле находились пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей", - отметили в пресс-службе.

В 03:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его сотрудникам полиции.

  • 3 января один человек погиб в результате ДТП в Голосеевском районе Киева с участием трех автомобилей
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