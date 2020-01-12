Смертельное ДТП в Киеве: авто врезалось в столб и загорелось

Фото: dsns.gov.ua

Сегодня ночью в Киеве в результате ДТП на бульваре Дружбы народов один человек погиб и четверо получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 03:02 в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

Фото: dsns.gov.ua

"В автомобиле находились пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей", - отметили в пресс-службе.

В 03:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его сотрудникам полиции.