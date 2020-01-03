ДТП в Киеве: три авто столкнулись, человек погиб

Фото: Нацполиция

Человек погиб в результате ДТП в Голосеевском районе Киева с участием трех автомобилей. Об этом сообщает полиция Киева.

В 12:10 поступило сообщение о ДТП на улице Васильковская районе. Предварительно установлено, что водитель BMW выезжал с улицы Бурмистенко на Васильковскую, столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге, и его отбросило на автомобиль Hyundai. В результате водитель Mercedes умер до приезда врачей, пассажирка Hyundai госпитализирована с травмой грудной клетки, водитель BMW задержан.

В случае доказательства вину водителю грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

23 декабря 2019 года в Киеве грузовик Renault протаранил припарковавшийся на автозаправке Hyundai. Водителю чудом удалось избежать ранений.

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