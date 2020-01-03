В 2019 году на дорогах Осло в ДТП погиб лишь один человек

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В столице Норвегии Осло в прошлом, 2019, году в ДТП погиб один человек, в 2018-м - пятеро. Об этом сообщает Aftenposten со ссылкой на Норвежскую администрацию общественных дорог.

Единственная жертва ДТП в Осло в 2019 году - это взрослый мужчина, который погиб, когда его машина столкнулась с забором.

Интересно, что в 1975 году ДТП в Осло унесли жизни 41 человека. С тех пор наметилась тенденция к уменьшению количества жертв.

Именно в конце 1970-х годов были введены дополнительные меры безопасности дорожного движения - лежачие полицейские и ограничения скорости.

Также в администрации отмечают, что снижению числа жертв на дорогах способствовали ограничения на въезд частного автотранспорта в центральную часть Осло.

Кроме того было создано больше велодорожек, в результате чего норвежцы стали чаще ездить на велосипедах. При этом велодорожки отделили от автомобильных дорог, что существенно снизило риск серьезных ДТП.

В Украине в 2018 г в ДТП были травмированы 30884 человек. 3350 человек погибли.

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