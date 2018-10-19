Соединит два туристических маршрута: в Киеве построят новый мост

Скриншот видео

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Длина моста составит 210 метров, ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок

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В Киеве между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют строительство моста для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Мост собираются достроить и открыть к концу весны следующего года.

Кличко презентовал видео с проектом будущего сооружения. Длина моста составит 210 метров, ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход будет из бетона и стекла.

Кроме того, следующей весной планируется завершить реконструкцию Аллеи художников. Таким образом, будет создан большой туристический маршрут, который начнется от Пейзажной аллеи и будет заканчиваться возле Киево-Печерской Лавры.

10 октября сообщалось, что в КГГА рассматривают возможность замены каштанов на Крещатике платанами, а каштаны предлагают пересадить "для лечения" в парки.