Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 13:10

Соединит два туристических маршрута: в Киеве построят новый мост

Соединит два туристических маршрута: в Киеве построят новый мост - Фото
Скриншот видео

Длина моста составит 210 метров, ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок

Реклама
Реклама

В Киеве между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют строительство моста для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Мост собираются достроить и открыть к концу весны следующего года.

Кличко презентовал видео с проектом будущего сооружения. Длина моста составит 210 метров, ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход будет из бетона и стекла.

Кроме того, следующей весной планируется завершить реконструкцию Аллеи художников. Таким образом, будет создан большой туристический маршрут, который начнется от Пейзажной аллеи и будет заканчиваться возле Киево-Печерской Лавры.

10 октября сообщалось, что в КГГА рассматривают возможность замены каштанов на Крещатике платанами, а каштаны предлагают пересадить "для лечения" в парки. 

Читайте также
Тема дня. Перестрелка в Киеве: соучредители не поделили бизнес 29.01.2018Смог над Киевом. Чем опасен и что делать 03.09.2015
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: строительство моста, мост в киеве
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Минрегион предлагает обустраивать мосты датчиками контроля
Транспорт Минрегион предлагает обустраивать мосты датчиками контроля
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 