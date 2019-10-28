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Советник Кличко рассказал о борьбе с "рагулями" на дорогах Киева

Советник Кличко рассказал о борьбе с "рагулями" на дорогах Киева - Фото
Максим Бахматов (фото - facebook Виталия Германа)
28.10.2019, 21:08

Максим Бахматов убеждает, что теперь выезжать на полосу общественного транспорта в Киеве опасно

Полиция в Киеве начала дежурить на полосах общественного транспорта и выписывать штрафы тем, кто на них заезжает. С 15 по 20 октября уже выписано две тысячи штрафов, сказал советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов в интервью Хмарочосу.

По его словам, координационная группа по улучшению трафика в столице "договорилась с полицией": правоохранители будут дежурить в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) на 12 полосах общественного транспорта.

Бахматов сказал об этом в будущем времени, однако отметил, что за пять дней "на штрафах заработали" уже около миллиона гривень. С 15 по 20 октября выписано якобы две тысячи штрафов.

"Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так как автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно", - сказал советник Кличко.

Вместе с тем, по его словам, камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского.

"Я попросил составить этот список наш IT-департамент. Теперь можно сказать: "Ты, ты и ты - рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно", - сказал Бахматов.

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