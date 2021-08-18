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Советские декорации на аллее Небесной Сотни. Организаторы объяснили, что это было

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 20:34
Советские декорации на аллее Небесной Сотни. Организаторы объяснили, что это было - Фото
Декорации на аллее Небесной Сотни в Киеве (Фото: Facebook Богдана Кутепова)

Декорации, установленные вчера, 17 августа, в Киеве на аллее Небесной Сотни, должны были стать частью постановки об истории Украины. Об этом рассказали LIGA.net организаторы мероприятия.

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По словам организаторов, основная идея постановки – "пролет сквозь всю историю Украины, насыщенную и трагическими, и счастливыми моментами со времен Киевской Руси-Украины и до наших дней".

Организаторы мероприятия утверждают, что городские власти были осведомлены о монтаже декорации и о том, какой именно номер там будет происходить. 

"Один из замов Кличко присутствовал на многочисленных совещаниях, где обсуждалась творческая концепция постановки и монтаж декораций. На запросы организаторов по поводу того, нужны ли какие-то разрешительные документы от горвластей, был получен ответ, что нет", – говорится в комментарии. 

Организаторы рассказали, что для постановки планировалось оборудовать локации, посвященные периоду Киевской Руси, казачества, ужаса Голодомора, Чернобыльской трагедии, 1991-му – году провозглашения Независимости, победам украинских спортсменов на мировых первенствах и всем революциям, произошедшим в Украине за 30-летнюю историю ее независимости.

"Одним из ключевых и самых эмоциональных моментов должна была стать реконструкция трагических событий Революции Достоинства 2013-2014 годов",  – говорится в комментарии.

Съемка "субъективной камерой" должна была перевести взгляд зрителей от реконструкции к мемориалу, к реальным фотографиям погибших героев и реальной брусчатке, которая хранит память тех событий.

"Это место в центре Киева и было выбрано именно потому, что мы хотели подчеркнуть важность улицы Институтской для исторической памяти украинцев", – говорят представители съемочной группы. 

По словам одного из членов креативной группы, комнаты с "советским интерьером" – это обычная квартира украинской семьи 1991 года, где по телевизору вся семья смотрит трансляцию из Верховной Рады, в которой провозглашается акт Независимости Украины. В другой комнате болельщик со слезами на глазах радуется исторической победе киевского Динамо.

"А рядом с импровизированными автоматами с газировкой звучит легендарная "Червона Рута", – объяснили организаторы. 

  • Вчера, 17 августа, на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили советские декорации. Городские власти заявили, что не выдавали разрешения на их установку, на аллее произошли столкновения активистов с полицией, а Минкульт в итоге решил убрать декорации.
Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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