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На аллее Небесной сотни установили советские декорации – произошли столкновения с полицией видео

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17.08.2021, 14:35
Столкновения Нацкорпуса и полиции на аллее Героев Небесной сотни (фото - Нацкорпус)
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На аллее Героев Небесной сотни в Киеве установили советские декорации. Их фото и видео утром опубликовал в Facebook журналист Богдан Кутепов. Позже городские власти заявили, что не выдавали разрешения на их установку, на аллее произошли столкновения активистов с полицией, а Минкульт в итоге решил убрать декорации.

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На фото Кутепова видно, что на аллее установлены декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженного, детская машинка и комнаты с советским интерьером. За ними видно фото расстрелянных на Майдане протестующих. 

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает в Telegram, что городские власти не давали разрешения на возведение декораций, однако их установку согласовало руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства.

При этом Кличко написал, что организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями занимается Офис Президента.

Депутат Киевсовета Александр Погребиский написал в Facebook, что будет распоряжение о демонтаже инсталляции.

Судя по трансляции канала Украина 24, декорации пытались снести активисты. На месте событий был Кличко. Между активистами и полицией произошли стычки.

Нацкорпус опубликовал в Telegram видео столкновений с силовиками и сообщает об около 10 задержанных активистах.

ДОПОЛНЕНО В 14:25. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров сказал в эфире Украина 24, что это не декорации для ностальгии по "автоматам с газировкой и мороженным по 50 копеек".

По его словам, это декорации для телетрансляции на День независимости. На них есть все эпохи, через которые Украина прошла к независимости.

"Там есть казацкая эпоха. Там есть царское время, вторая мировая война…Те люди, которые пытаются снести конструкции, акцентируют лишь на советском периоде, игнорируя все остальное", – сказал Никифоров.

Он также подчеркивал, что это временные конструкции, которые после Дня независимости должны убрать.

ДОПОЛНЕНО В 14:35. В Минкульте сообщили LIGA.net, что декорации с аллеи Героев Небесной сотни уберут, а съемки перенесут в другое место.

ДОПОЛНЕНО В 15:09. В полиции Киева заявили, что "толкотня" на аллее Героев Небесной сотни произошла, когда граждане пытались демонтировать инсталляцию. Информация о пострадавших с обеих сторон уточняется. В полиции проверяют наличие разрешительных документов на установку декораций и проверяют события, после чего дадут правовую квалификацию.

Нацкорпус утверждает, что их представителей избили силовики, одному вывихнули плечо. НК говорит, что по предварительным данным, задержали восьмерых человек, и собирается идти под Печерское управление полиции.

  • На прошлых выходных в Киеве также были столкновения полиции и Нацоркпуса, который вышел на акцию в поддержку своих арестованных активистов, а также протестовал против политики Зеленского.

Читайте также: На журналиста Букв напали после акции Нацкорпуса под Офисом президента

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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