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Спасатели ГСЧС не будут срезать замки на закрытых укрытиях в Киеве – МВД

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 18:20
Спасатели ГСЧС не будут срезать замки на закрытых укрытиях в Киеве – МВД - Фото
Евгений Енин (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Спасатели ГСЧС не имеют законных оснований для срезания замков на закрытых укрытиях. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, уточнив, что в сообщении Киевской администрации говорилось о полномочиях на такие действия спасателей столичной коммунальной службы спасения.

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"В соответствии с Кодексом гражданской защиты ответственность за надлежащую работу объектов укрытия несут местные администрации. И в этом случае следует уточнить, что речь шла о спасателях Киевской службы спасения, которые, вероятно, для таких действий имеют отработанный алгоритм", – сказал Енин.

Первый замминистра также подчеркнул, что граждане, со своей стороны, имеют право сообщать о закрытых укрытиях, которые считаются действующими.

  • Вчера, 12 октября, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что в столице спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги.
Вадим Ребрина
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ГСЧС КГГА евгений енин укрытие
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