В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, закрытых во время тревоги

В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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"Городские власти напоминают, что все укрытия, принадлежащие фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Эти объекты отмечены на карте укрытий.

Если укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги – спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения, отметили в КГГА.

Если двери, указанных на карте укрытий, закрыты во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам 101 или 102.

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Вадим Ребрина

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