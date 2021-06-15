UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спасатели предупреждают о грозе в Киеве и Киевской области

15.06.2021, 15:46
Спасатели предупреждают о грозе в Киеве и Киевской области - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным синоптиков, гроза может начаться в ближайшее время и продлиться до конца дня.

Спасатели напоминают, что во время шквалов и гроз необходимо закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. На открытых местах рекомендуется спускаться в низины и отойти от водоемов, в лесу – спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.

Читайте также: Нежаркий и чуть дождливый. Синоптики дали прогноз погоды на июнь

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев погода ГСЧС гроза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 