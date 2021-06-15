Спасатели предупреждают о грозе в Киеве и Киевской области
15.06.2021, 15:46
Иллюстративное фото: pixabay.com
В Киеве и Киевской области сегодня ожидается гроза, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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По данным синоптиков, гроза может начаться в ближайшее время и продлиться до конца дня.
Спасатели напоминают, что во время шквалов и гроз необходимо закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. На открытых местах рекомендуется спускаться в низины и отойти от водоемов, в лесу – спрятаться под невысокими деревьями или в кустах.
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