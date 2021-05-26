Нежаркий и чуть дождливый. Синоптики дали прогноз погоды на июнь

По прогнозам синоптиков, украинцев ждет теплый и не слишком дождливый июнь. Средняя температура воздуха будет составлять +18º...+22º, в горах +14º...+18º, месячное количество осадков – 44-78 мм (в горах – до 160 мм) – и то, и другое в пределах климатической нормы. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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По данным метеорологов, усредненная температура июня находится в рамках +17º...+22º, абсолютный минимум первого месяца лета составлял 0º...+9º, максимум – +31º...+38,5º. Средняя норма осадков в июне равняется 39-93 мм, для этого месяца характерны грозы, град и шквалы.

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Дарья Мостовая

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