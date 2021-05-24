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В Киев пришло метеорологическое лето

24.05.2021, 14:50
В Киев пришло метеорологическое лето - Фото
Под охлаждающей аркой в парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве началось метеорологическое лето, сообщает пресс-служба Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского.

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По данным наблюдений метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры в Киеве через +15 градусов в сторону ее повышения произошел 14 мая.

Метеорологическая весна в 2021 году началась 13 марта и продлилась 62 дня. Метеорологи отмечают, что она была почти на неделю короче климатической нормы.

Метеорологическое лето пришло в Киев на три дня позже средних показателей за много лет. За 141 год наблюдений раньше всего лето началось в Киеве в 1996 году, 22 апреля, а позже всего – в 1990 и 2001 годах, 7 июня.

Денис Юдин
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киев погода весна лето метеорологическое лето
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