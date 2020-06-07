Метеорологическое лето пришло в Киев с трехнедельным опоздаем

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В этом году метеорологическое лето пришло в Киев с опозданием в три недели. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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4 июня температура воздуха составила 13,6 градусов по Цельсию, что означает, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась 116 дней, заявляют в обсерватории.

"Согласно прогнозу Укргидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права", - говорят в ведомстве и подчеркнули, что самое позднее лето за 140 лет пришло в Киев 7 июня — в 1990 и 2001 годах.

из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля. 30 мая

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