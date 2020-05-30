Ливень в Киеве. Коммунальщики предупредили, куда лучше не ехать: фото, видео

Ливень в Киеве (фото - kyivcity.gov.ua)

Сегодня из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.

По данным Киевавтодора, с ночи гидрослужбы работают в усиленном режиме.

"От значительного количества дождя в столице - локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали стоки гидромониторами", - отмечается в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Специалисты завершают работы на улице Пестеля, там проблема возникла из-за значительного повышения уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. "Заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро Черниговская", - отметили в Киевавтодоре.

К концу субботы, 30 мая, дождь в Киеве значительно усилится.

Погода в Киеве 30 мая (фото - LIGA.net)

По данным Укргидрометцентра, к 21:00 30 мая в столице дождь достигнет критерия значительного — I уровень опасности, желтый.

Ливень в Киеве 30 мая (фото - LIGA.net)

28 мая директор Укргидромецтентра Николай Кульбида заявил , что в Украине аномальные изменения погоды связаны с нарушением атмосферных процессов.

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