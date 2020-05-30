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Украину заливают дожди: пришел циклон Isolde - погода, карта

Украину заливают дожди: пришел циклон Isolde - погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
30.05.2020, 10:33

По прогнозам Укргидрометцентра, 30-31 мая по всей территории страны - дожди, местами грозы

По данным Укргидрометцентра, 30 мая днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях пройдут значительные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области - дождь.

Карта погоды на 30 мая

Карта погоды на 30 мая (фото - meteo.gov.ua)

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Украину пришел циклон Isolde, 30-31 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями разной интенсивности.

"Дожди, местами с грозами на востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге. Наиболее интенсивными будут осадки вдоль северной границы. В воскресенье дожди - в северных областях Украины", - отметила Диденко.

Температура воздуха низкой ожидается в западных областях + 9, + 14 градусов, на востоке и юге + 18, + 22 градуса.

Карта погоды на 31 мая

Карта погоды на 30 мая (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве - периодические дожди, которые будут чередоваться с прояснениями, температура воздуха днем ​​+15, + 17 градусов.

"Потепление, но не сухой антициклон, придет в Украину на следующей неделе", - уточнила Диденко.

  • 28 мая директор Укргидромецтентра Николай Кульбида заявил, что в Украине аномальные изменения погоды связаны с нарушением атмосферных процессов.
Арина Толина
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