Украину заливают дожди: пришел циклон Isolde - погода, карта

По данным Укргидрометцентра, 30 мая днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях пройдут значительные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области - дождь.
Карта погоды на 30 мая (фото - meteo.gov.ua)
Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Украину пришел циклон Isolde, 30-31 мая в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода с периодическими дождями разной интенсивности.
"Дожди, местами с грозами на востоке и сильным ветром в западных, восточных областях и на юге. Наиболее интенсивными будут осадки вдоль северной границы. В воскресенье дожди - в северных областях Украины", - отметила Диденко.
Температура воздуха низкой ожидается в западных областях + 9, + 14 градусов, на востоке и юге + 18, + 22 градуса.
Карта погоды на 30 мая (фото - meteo.gov.ua)
В Киеве - периодические дожди, которые будут чередоваться с прояснениями, температура воздуха днем +15, + 17 градусов.
"Потепление, но не сухой антициклон, придет в Украину на следующей неделе", - уточнила Диденко.