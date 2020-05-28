В Укргидрометцентре объяснили, с чем связаны аномальные изменения погоды

Николай Кульбида (фото - LIGA.net)

В Украине аномальные изменения погоды связаны с нарушением атмосферных процессов. Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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"Обычно эти аномалии связаны с нарушением атмосферных процессов, которые традиционны для той или иной местности. Они связаны с изменением климата. Май, на самом деле, не является прохладным, погода близка к норме. Немного ниже нормы будут средние значения температуры воздуха", - отметил Кульбида.

По его словам, температурный режим в этом месяце остался таким же, как был 30 лет назад.

Он уточнил, что температура воздуха в зимние месяцы и летом, особенно в июле и августе, повысилась на полтора-два градуса, а для мая как раз характерны похолодания, даже заморозки.

Кульбида считает, что настоящей зимы в этом году в Украине не было.

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"Конечно, это результат глобального потепления. Средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет. Это очень большая аномалия. Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает", - объяснил Кульбида.

Директор Укргидрометцентра добавил, что потепление наиболее выражено в северных странах европейского континента, и "чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины".

"В отношении средиземноморских стран, эти изменения не такие заметные. Но там сохраняется тот климат, который был раньше: он как был летом засушливым, так и остается. Однако южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому", - сообщил Кульбида, уточнив, что там заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения.

26 мая в высокогорье Карпат выпал снег.

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