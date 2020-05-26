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Через несколько дней лето. В высокогорье Карпат намело до 40 см снега – фото

Через несколько дней лето. В высокогорье Карпат намело до 40 см снега – фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.05.2020, 11:37

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. В высокогорье туманно и низкая видимость, передают в ГСЧС.

Сегодня, 26 мая, в высокогорье Карпат выпал снег. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что выпало 10-15 см снега, причем высота некоторых надувов достигает 30-40 см.

На горе Поп Иван Черногорский температура – минус два градуса по Цельсию, дует юго-западный ветер со скоростью 5 м/с. Наблюдается туман и низкая видимость – до 50 метров.

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Марк Сировой
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