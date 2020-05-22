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Дожди и заморозки: какой будет погода - карта

Дожди и заморозки: какой будет погода - карта - Фото
Фото: pixabay.com
22.05.2020, 08:36

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня температура воздуха днем ожидается +10, +15 градусов

В Украине сегодня будет прохладно, днем ​ ​+10, + 15 градусов, дожди пройдут на северо-востоке, центре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что ветер - с севера, порывистый.

Карта погоды на 22 мая

 Фото: meteo.gov.ua

"На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями. В Киеве в пятницу холодно, днем ​​не выше +10, + 13 градусов", - отметила Диденко.

Укргидрометцентр предупреждал, что 21-23 мая ночью на почве ожидаются заморозки.

  • 13 мая сообщалось, что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере столицы.
Арина Толина
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