Дожди и заморозки: какой будет погода - карта

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В Украине сегодня будет прохладно, днем ​ ​+10, + 15 градусов, дожди пройдут на северо-востоке, центре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что ветер - с севера, порывистый.

Фото: meteo.gov.ua

"На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями. В Киеве в пятницу холодно, днем ​​не выше +10, + 13 градусов", - отметила Диденко.

Укргидрометцентр предупреждал, что 21-23 мая ночью на почве ожидаются заморозки.

13 мая сообщалось , что в ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере столицы.