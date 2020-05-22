Дожди и заморозки: какой будет погода - карта

В Украине сегодня будет прохладно, днем +10, + 15 градусов, дожди пройдут на северо-востоке, центре. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что ветер - с севера, порывистый.
Фото: meteo.gov.ua
"На остальной территории - локальные мелкие дожди будут чередоваться с прояснениями. В Киеве в пятницу холодно, днем не выше +10, + 13 градусов", - отметила Диденко.
Укргидрометцентр предупреждал, что 21-23 мая ночью на почве ожидаются заморозки.