В Херсонской области пронесся торнадо: повреждены крыши и заборы, повалены деревья – фото

В селе Ушкалка Херсонской области пронесся торнадо, в результате которого были повреждены крыши домов и заборы, повалены деревья. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Как отмечается, торнадо был вчера, его смогли снять местные жители. Ураганный ветер повредил заборы и крыши нескольких домов, повалил деревья.

Сейчас полицейские опрашивают жителей, помогают им убирать со дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья, добавляют в пресс-службе.

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Марк Сировой

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