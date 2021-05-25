В Херсонской области пронесся торнадо: повреждены крыши и заборы, повалены деревья – фото
25.05.2021, 17:07
Торнадо в Херсонской области (фото - Поліція Херсонської області, Facebook)
В селе Ушкалка Херсонской области пронесся торнадо, в результате которого были повреждены крыши домов и заборы, повалены деревья. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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Как отмечается, торнадо был вчера, его смогли снять местные жители. Ураганный ветер повредил заборы и крыши нескольких домов, повалил деревья.
Сейчас полицейские опрашивают жителей, помогают им убирать со дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья, добавляют в пресс-службе.
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