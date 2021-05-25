UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области пронесся торнадо: повреждены крыши и заборы, повалены деревья – фото

25.05.2021, 17:07
В Херсонской области пронесся торнадо: повреждены крыши и заборы, повалены деревья – фото - Фото
Торнадо в Херсонской области (фото - Поліція Херсонської області, Facebook)

В селе Ушкалка Херсонской области пронесся торнадо, в результате которого были повреждены крыши домов и заборы, повалены деревья. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, торнадо был вчера, его смогли снять местные жители. Ураганный ветер повредил заборы и крыши нескольких домов, повалил деревья.

Сейчас полицейские опрашивают жителей, помогают им убирать со дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья, добавляют в пресс-службе.

Смотрите также: Словно на юге США. В Херсонской области возник мощный торнадо: видео стихии и разрушений

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода Херсонская область торнадо Ушкалка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 