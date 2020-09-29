Словно на юге США. В Херсонской области возник мощный торнадо: видео стихии и разрушений

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Смерчи на юге страны возникают все чаще: это связано с глобальными климатическими процессами, считает часть метеорологов

27 сентября на юге Украины между Кривым Рогом и Херсоном возник мощный торнадо, который прошел через село Великая Александровка и причинил существенный вред строениям и инфраструктуре. О разгуле стихии сообщило областное отделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ролики с гигантским, как для Украины, торнадо выкладывают в соцсетях местные жители.

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На кадрах видно поврежденные дома, упавшие деревья, поваленные столбы, разбросанные по селу обломки шифера и железных перекрытий. Значительно повреждены около 30 домов, но "потрепало", по словам местных, намного больше.

В ГСЧС уточнили, что никто не пострадал физически.

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По словам метеоролога Игоря Кибальчича, торнадо возник на контрастном холодном фронте.

"Судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как F2 или даже слабый F3 по шкале Фуджиты. Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 м/с", – пишет сотрудник Харьковского регионального центра метеорологии.

Шкала Фуджиты – от F0 (слабый торнадо) до F6 (сильные разрушения)э

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Теги: погода, Херсонская область, стихия, торнадо
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