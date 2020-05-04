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Киев. Пылевая буря и рекордный дождь: климатологи подвели итоги

Киев. Пылевая буря и рекордный дождь: климатологи подвели итоги - Фото
Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА
04.05.2020, 11:49

Климатологи отметили, что самый холодный день в апреле в столице был 1 числа, теплый - 30

В Киеве апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, и дождевым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем было в этот день в 1987 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила + 9,9 градусов, что лишь на 1,2 градус выше климатической нормы.

Холоднее в Киеве было 1 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до -2,7 градусов, а теплее - 30 апреля (максимальная температура после полудня поднялась до + 24,1 градусов).

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Осадков на проспекте Науки выпало 36 мм, что составило 74% климатической нормы.

Читайте также: Что происходит с воздухом в Киеве и когда это закончится: разбор от LIGA.net 

Арина Толина
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