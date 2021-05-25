Синоптики обещают дожди в Украине до конца недели: карта погоды

До конца недели Украину ожидают дожди и грозы. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 25 мая, в западных областях +22..+24 градуса, в закарпатской области до +25. В центральных областях +21..+25, в восточных и южных +22..+25. На западе страны ожидаются дожди.

26-27 мая на западе +20..+22, в центре +20..+26, на востоке и юге +25..+28, в Одесской области +21..+23, 27 мая – до +25. В западных областях, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, 27 мая – также в Кировоградской и Полтавской областях – небольшие дожди и грозы.

28-29 мая на западе +17..+19, в центре +21..+25, на юге и востоке +23..+27. 28 мая небольшие дожди и грозы пройдут по всей территории Украины, кроме Донецкой, Луганской и Харьковской областей. 29 мая небольшие дожди и грозы ожидаются по всей Украине.

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Денис Юдин

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