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16.06.2019, 07:36

Спасатели раскрыли подробности ночного взрыва в центре Киева

Спасатели раскрыли подробности ночного взрыва в центре Киева - Фото
Фото: скриншот видео

Что взорвалось, пока не установлено

Около полуночи 15 июня на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской в Киеве произошел мощный взрыв. В Госслужбе чрезвычайных ситуации сообщили подробности ЧП.

"15 июня в 23:25 в Шевченковском районе по ул. Тургеневская, 16 в гараже произошел взрыв в результате чего разрушено 3 гаража (всего было 5 гаражей), повреждено газовую трубу и окна жилого дома. Жертв и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачуук, "вещество, повлекшее мощный взрыв", пока не установили.

Для разбора завалов привлекались 50 человек и 8 единиц техники. По состоянию на 7:00 16 июня все бетонные плиты разобраны.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва поднялось огромное облако пыли. Пожара нет. В воздухе на улице чувствовался запах газа. Во многих офисах сработала сигнализация. Спасатели приехали за 3-4 минуты.

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Теги: взрыв, киев, ГСЧС, гараж
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