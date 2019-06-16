Спасатели раскрыли подробности ночного взрыва в центре Киева

Фото: скриншот видео

Около полуночи 15 июня на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской в Киеве произошел мощный взрыв. В Госслужбе чрезвычайных ситуации сообщили подробности ЧП.

"15 июня в 23:25 в Шевченковском районе по ул. Тургеневская, 16 в гараже произошел взрыв в результате чего разрушено 3 гаража (всего было 5 гаражей), повреждено газовую трубу и окна жилого дома. Жертв и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачуук, "вещество, повлекшее мощный взрыв", пока не установили.

Для разбора завалов привлекались 50 человек и 8 единиц техники. По состоянию на 7:00 16 июня все бетонные плиты разобраны.

Ранее сообщалось, что на месте взрыва поднялось огромное облако пыли. Пожара нет. В воздухе на улице чувствовался запах газа. Во многих офисах сработала сигнализация. Спасатели приехали за 3-4 минуты.