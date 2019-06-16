В центре Киева произошел мощный взрыв, возможно - газ: видео

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На место происшествия приехало много машин пожарных, скорые, охранные службы

Вечером 15 июня в Шевченковском районе Киева на перекрестке улиц Тургеневской и Бульварно-Кудрявской произошел мощный взрыв, предположительно - газ. Об этом сооббщает в Facebook dtp.kiev.ua.

По данным очевидцев, на расстоянии примерно в полутора километров от взрыва в окнах домов дрожали, а на Тургеневской - их выбило. На месте взрыва поднялось огромное облако пыли. Пожара нет. В воздухе на улице чувствуется запах газа.

Отмечается, что спасатели приехали за 3-4 минуты. На место происшествия приехало много машин пожарных, скорые, а также охранные службы, из-за того что во многих офисах сработала сигнализация.

В ночь на 29 мая в Киеве взорвали банкомат ПриватБанка при попытке ограбления. Инцидент произошел на столичном Лесном массиве. По предварительным данным, взрыв устроили трое неизвестных, пострадавших нет.

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Теги: взрыв, киев
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