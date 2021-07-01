Спутники засекли 80 нелегальных свалок в Киевской области. Ущерб оценили в 50 млн грн

В Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар. Государственная экологическая инспекция оценила ущерб, нанесенный окружающей среде, в 50 млн грн, передает глава ведомства Андрей Малеваный в Facebook.

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Проверки провели на пяти субъектах из 57 запланированных. Госэкоинспекция обнаружила ряд экологических нарушений, в том числе и захоронения отходов на свалках без соответствующих разрешений.

"На снимках со спутника было выявлено 80 несанкционированных свалок с общей площадью более 900 гектар. Это равно площади примерно 130 озер Синевир", – написал Малеваный.

Он сообщил, что мусор с токсичными и опасными веществами загрязняет почву и подземные водоносные горизонты. Кроме того, мусор становится причиной пожаров и попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украине.

По словам Малеваного, Госэкоинспекция подала в суд из-за бездеятельности Барышевского сельсовета. От местных властей требуют решить проблему с нелегальными свалками.

1 июня 2021-го Верховна Рада приняла законопроект об ограничении использования пластиковых пакетов на территории Украины.

На форуме Украина 30. Экология Малеваный сообщил, что за первые три месяца 2021 года Госэкоинспекция составила более 4,8 тысячи админпротоколов об экологических нарушениях.

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Оксана Житнюк

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