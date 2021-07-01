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Спутники засекли 80 нелегальных свалок в Киевской области. Ущерб оценили в 50 млн грн

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01.07.2021, 15:45
Спутники засекли 80 нелегальных свалок в Киевской области. Ущерб оценили в 50 млн грн - Фото
Свалка (Фото из Facebook Андрея Малеваного)

В Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар. Государственная экологическая инспекция оценила ущерб, нанесенный окружающей среде, в 50 млн грн, передает глава ведомства Андрей Малеваный в Facebook.

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Проверки провели на пяти субъектах из 57 запланированных. Госэкоинспекция обнаружила ряд экологических нарушений, в том числе и захоронения отходов на свалках без соответствующих разрешений.

"На снимках со спутника было выявлено 80 несанкционированных свалок с общей площадью более 900 гектар. Это равно площади примерно 130 озер Синевир", – написал Малеваный.

Он сообщил, что мусор с токсичными и опасными веществами загрязняет почву и подземные водоносные горизонты. Кроме того, мусор становится причиной пожаров и попадает в реки, которые разносят отходы по всей Украине.

По словам Малеваного, Госэкоинспекция подала в суд из-за бездеятельности Барышевского сельсовета. От местных властей требуют решить проблему с нелегальными свалками.

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Оксана Житнюк
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