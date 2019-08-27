Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Стало известно, чей кабинет обстреляли из гранатомета в Киеве

Стало известно, чей кабинет обстреляли из гранатомета в Киеве - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
27.08.2019, 12:47

Обстрел здания произошел в ночь на 26 августа

Кабинет в офисном здании на улице Паньковской в Киеве, который обстреляли ночью из гранатомета, принадлежит экс-регионалу, президенту Федерации бокса Владимиру Продивусу. Об этом он сообщил у себя в Facebook, опубликовав фото помещения.

"Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета - это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить", - отметил Продивус, уточнив, что не скрывал своей поддержки политике президента Владимира Зеленского.

Фото: facebook.com/vladimirprodivus

  • В Киеве в ночь на 26 августа двое неизвестных выстрелили по зданию по адресу Паньковская, 5
Напишите нам
Владимир Зеленский обстрел киев гранотомет Владимир Продивус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 