Стало известно, чей кабинет обстреляли из гранатомета в Киеве

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Кабинет в офисном здании на улице Паньковской в Киеве, который обстреляли ночью из гранатомета, принадлежит экс-регионалу, президенту Федерации бокса Владимиру Продивусу. Об этом он сообщил у себя в Facebook, опубликовав фото помещения.

"Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета - это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали. Да, взрывом можно испугать людей во дворах рядом, можно повредить здание или даже его разрушить", - отметил Продивус, уточнив, что не скрывал своей поддержки политике президента Владимира Зеленского.

Фото: facebook.com/vladimirprodivus