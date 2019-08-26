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СМИ: в Киеве из гранатомета обстреляли здание - фото, видео

СМИ: в Киеве из гранатомета обстреляли здание - фото, видео - Фото
РПГ, из которого вероятно был произведен выстрел (фото - Мирослава Котюга/Информатор)
26.08.2019, 08:00

По предварительной информации, инцидент произошел у здания, принадлежащему компании Мостобуд

В Киеве в ночь на 26 августа двое неизвестных выстрелили по зданию по адресу Паньковская, 5. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, выстрел прогремел около часу ночи. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали сотрудники полиции, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, медики и спасатели.

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Видео: Мирослава Котюга/Информатор

Фото: Мирослава Котюга/Информатор

Фото: Мирослава Котюга/Информатор

Фото: Мирослава Котюга/Информатор

Сообщается, что через дорогу от здания был найден отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета (РПГ 7). Детали случившегося выясняются.

LIGA.net направила запрос в отдел коммуникации столичной полиции, однако пока ответ не получила. Новость будет дополняться с поступлением новой информации.

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обстрел киев гранатомет рпг мостобуд паньковская
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