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13.07.2019, 08:54

В Киеве из гранатомета обстреляли один из телеканалов: фото

В Киеве из гранатомета обстреляли один из телеканалов: фото - Фото
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В полиции отметили, что в результате инцидента пострадавших нет

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который сегодня ночью выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате никто не пострадал. В 00:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города.

На месте происшествия полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию.

При отработке они нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

В столице ввели спецоперацию по задержанию подозреваемого.

По информации Информатора, ночью двое человек подъехали на автомобиле к телеканалу 112 и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

10 июля сообщалось, что канал 112 Украина покажет фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины", главными героями которого являются президент РФ Владимир Путин и его кум, глава политсовета Оппозиционной платформы - За життя Виктор Медведчук

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Теги: полиция, обстрел, киев, гранатомет, 112 канал
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