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Горячая вода льется в Днепр. В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео

Горячая вода льется в Днепр. В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео - Фото
Прорыв теплотрассы на мосту Патона (скриншот видео)
03.03.2020, 16:50

Ремонтные работы планируется завершить до конца дня 4 марта

В Киеве сегодня в 14:40 произошло повреждение магистрального трубопровода на мосту Патона с утечкой воды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации КП Киевтеплоэнерго, аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения.

Видео: Киев Оперативный

Ремонтные работы планируется завершить завтра к концу дня. Услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будут приостановлены к 200 жилым домам в микрорайонах Русановка и Березняки.

Диаметр трубопровода - 600 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1962 год.

Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается

  • 24 февраля возле станции метро Сырец в Киеве в результате дождя и прорыва трубы образовался потоп.
Арина Толина
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