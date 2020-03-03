Горячая вода льется в Днепр. В Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона: видео

Прорыв теплотрассы на мосту Патона (скриншот видео)

В Киеве сегодня в 14:40 произошло повреждение магистрального трубопровода на мосту Патона с утечкой воды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации КП Киевтеплоэнерго, аварийная бригада оперативно локализовала место повреждения.

Видео: Киев Оперативный

Ремонтные работы планируется завершить завтра к концу дня. Услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будут приостановлены к 200 жилым домам в микрорайонах Русановка и Березняки.

Диаметр трубопровода - 600 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1962 год.

Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается

24 февраля в озле станции метро Сырец в Киеве в результате дождя и прорыва трубы образовался потоп.