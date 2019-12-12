Стрелял по полицейским. Под Киевом введена спецоперация "Сирена"

Фото - пресс-служба НПУ Киевской области

В Киевской области введена специальная полицейская операция "Сирена", правоохранители ищут злоумышленника, который вчера якобы обстрелял авто сотрудников Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Сообщается, что после стрельбы мужчина спрятался в собственном дворе за высоким забором, а потом сел в авто и незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны.

Позже полицейские нашли авто, а в нем обнаружили магазин и 30 патронов 5,45 мм. Также правоохранители провели обыск в доме неизвестного, в котором были изъяты: мобильный телефон, пистолет, 25 патронов разного калибра, нож.