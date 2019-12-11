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Под Киевом неизвестный открыл огонь по полицейским: фото

Под Киевом неизвестный открыл огонь по полицейским: фото - Фото
Фото: facebook.com/pol.kyivregion
11.12.2019, 17:11

Для задержания злоумышленника введена полицейская спецоперация "Гром"

В Яготине Киевской области неизвестный открыл огонь из ружья по экипажу патрульной полиции. Начата спецоперация "Гром", сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Там рассказали, что из-за неправильно припаркованного автомобиля, который загородил проезд другим водителям, произошел конфликт.

На место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

В это время, по информации правоохранителей, неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по полицейским. После этого он скрылся на собственном дворе.

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские не пострадали.

Для задержания злоумышленника введена полицейская спецоперация "Гром". На место инцидента вызваны бойцы спецподразделения.

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