Под Киевом неизвестный открыл огонь по полицейским: фото

В Яготине Киевской области неизвестный открыл огонь из ружья по экипажу патрульной полиции. Начата спецоперация "Гром", сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Там рассказали, что из-за неправильно припаркованного автомобиля, который загородил проезд другим водителям, произошел конфликт.
На место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.
В это время, по информации правоохранителей, неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по полицейским. После этого он скрылся на собственном дворе.
В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские не пострадали.
Для задержания злоумышленника введена полицейская спецоперация "Гром". На место инцидента вызваны бойцы спецподразделения.
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