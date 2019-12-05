Полиция помешала похищению помощницы депутата: видео

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Национальная полиция пресекла похищение женщины - помощника депутата. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Информация о готовящемся похищении поступила в ноябре. 4 декабря правоохранители задержали подозреваемых, которые планировали с применением насилия похитить женщину и требовать за нее выкуп $500000. Предварительно они изучили территорию у места работы женщины, ее график, и даже подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.

У подозреваемых изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные - двое ранее судимых в возрасте 31 и 47 лет. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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