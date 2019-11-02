Задержали группировку. Подозреваются в похищении людей - видео

В Николаевской области за совершение ряда тяжких преступлений полиция со спецназовцами, СБУ задержали вооруженную группировку. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным полиции, четверо задержанных причастны к похищению и избиению мужчин, которые находились у них заложниками.

Фото: mk.npu.gov.ua

Двое из подозреваемых - ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые еще не привлекались к уголовной ответственности.

Полиция проводит ряд обысков по местам проживания задержанных, в их автомобилях и офисах. Правоохранители изъяли более сотни патронов, три пистолета и ножи, а также наркотические средства.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева, он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог, а ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Во время обыска в его внедорожнике правоохранители нашли оружие и патроны", - отметили в полиции.

Группировке инкриминируют пять статей Уголовного кодекса.