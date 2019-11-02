Задержали группировку. Подозреваются в похищении людей - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Группировке инкриминируют пять статей Уголовного кодекса

В Николаевской области за совершение ряда тяжких преступлений полиция со спецназовцами, СБУ задержали вооруженную группировку. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным полиции, четверо задержанных причастны к похищению и избиению мужчин, которые находились у них заложниками.

Фото: mk.npu.gov.ua

Двое из подозреваемых - ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые еще не привлекались к уголовной ответственности.

Полиция проводит ряд обысков по местам проживания задержанных, в их автомобилях и офисах. Правоохранители изъяли более сотни патронов, три пистолета и ножи, а также наркотические средства.

Фото: mk.npu.gov.ua

"Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева, он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог, а ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Во время обыска в его внедорожнике правоохранители нашли оружие и патроны", - отметили в полиции.

Группировке инкриминируют пять статей Уголовного кодекса.

  • 11 октября сообщалось, что Киевской области сотрудники спецподразделения КОРД задержали организованную преступную группировку, которая якобы причастна к разбойному нападению.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, фото, видео, николаевская область, похищение людейф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Повышенный риск. Старт новой ракеты Antares, Южмаш в деле – видео
Повышенный риск. Старт новой ракеты Antares, Южмаш в деле – видео
Задержали группировку. Подозреваются в похищении людей - видео
Задержали группировку. Подозреваются в похищении людей - видео
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео
Мнение Что нужно, чтобы Украина вылечилась и выиграла свой Тур де Франс
Покупка недвижимости на вторичном рынке: что нужно знать
Мнение Покупка недвижимости на вторичном рынке: что нужно знать
"Машина, платформы, толпа": Как обуздать цифровое будущее? Отрывок из книги
HR "Машина, платформы, толпа": Как обуздать цифровое будущее? Отрывок из книги
Популярное
фото/видео
Повышенный риск. Старт новой ракеты Antares, Южмаш в деле – видео
Повышенный риск. Старт новой ракеты Antares, Южмаш в деле – видео
Задержали группировку. Подозреваются в похищении людей - видео
Задержали группировку. Подозреваются в похищении людей - видео 14:45
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео 11:28
Аль Пачино охотится на нацистов: новый сериал Amazon - видео
Аль Пачино охотится на нацистов: новый сериал Amazon - видео 01.11.19, 22:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 