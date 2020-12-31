Свершилось. В метро Киева появилось первое табло, показывающее время до прибытия поезда

Сегодня в киевском метро заработает первое табло, которое показывает время до прибытия поезда, а не после отправления предыдущего. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

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Как сообщается, подрядчик ООО "Транс-медиа" установил программно-аппаратные комплексы, которые в режиме реального времени вычисляют расстояние и показывают время прибытия поезда.

Отмечается, что сегодня такие часы заработают на станции Контрактовая площадь. В течение 2021 года планируется установить по 12 таких табло на каждой станции. Систему подключат к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновлять.

В компании также говорят, что на таких табло будут показывать еще текущее время, дату, погоду и "другую интересную информацию".

В новогоднюю ночь в Киеве продлили время работы метро и других видов общественного транспорта.

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Марк Сировой

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