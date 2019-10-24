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Ткаченко: В Киевсовете появилась депутатская группа Новый Киев

Ткаченко: В Киевсовете появилась депутатская группа Новый Киев - Фото
Сергей Гусовский и Александр Ткаченко (Фото: страница Гусовского в Facebook)
24.10.2019, 12:19

Нардеп от Слуги народа также анонсировал создание межфракционного объединения в Верховной Раде с аналогичным названием

Народный депутат IX созыва Верховной Рады от Слуги народа и бывший гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко заявил, что в Киевсовете будет создана депутатская группа Новый Киев. Об этом он написал в Facebook

Он также анонсировал создание межфракционного объединения в Раде с аналогичным названием: "Я провел разговоры с множеством депутатов СН и других фракций и получил их поддержку. Думаю, на следующей неделе о таком межфракционном объединении будет объявлено". 

Ткаченко напомнил о принятии закона "о столице", который, по его мнению, запустит "механизм обновления города".

Депутат Киевсовета Сергей Гусовский, который находился на пресс-брифинге с Ткаченко, заявил, что новая депутатская группа станет в "системную оппозицию к пока что действующей городской власти Киева". Задачей Нового Киева будет "контроль над действиями мера и его подчиненных". 

Читайте также: "40 страниц сатанизма": светлые и темные стороны нового закона о столице. Разбор LIGA.net

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