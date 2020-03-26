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"Только для руководства страны". Кличко прокомментировал спецпалаты в больницах

"Только для руководства страны". Кличко прокомментировал спецпалаты в больницах - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
26.03.2020, 00:44

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве нет VIP-палат для депутатов и других чиновников

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в киевских больницах нет VIP-палат для депутатов и других чиновников на случай их заболевания коронавирусом. Об этом Кличко написал в Facebook.

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"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ. Сейчас выясняем все детали", - написал Кличко.

Вместе с тем он согласился, что президент Украины, премьер-министр и глава парламента должны иметь "определенные условия".

"Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Председатель Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства", - написал мэр.

Сегодня проект Bihus.info опубликовал приказ департамента КГГА киевским больницам, в котором содержаться требования к организации отдельных палат для лиц, пользующихся госохраной. Издание уточнило, что к таким лицам относятся президент, премьер-министр, генпрокурор, глава Конституционного суда, министр иностранных дел. Bihus.info не сообщал о VIP-палатах для депутатов.

Ребрина Вадим
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