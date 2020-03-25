Киевским больницам приказали подготовить места для "первых лиц" - Bihus.info

Иллюстративное фото: unsplash.com

Департамент здравоохранения Киевской горадминистрации разослал в столичные больницы приказ о создании отдельных палат с особыми условиями для лиц, которые пользуются государственной охраной. Об этом сообщает журналистский проект Bihus.info.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты опубликовали соответствующий документ. В нем устанавливается список медучреждений в Киеве, которые должны подготовить особые условия для предоставления помощи лицам, пользующимся госохраной. К ним относятся президент, премьер-министр, члены Кабмина, генпрокурор и еще ряд лиц.

Среди главных требований - отдельные изолированные палаты площадью не меньше 13 кв м с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком и отделениями больницы. Возле каждой палаты должен быть отдельный сестринский пост и резерв лекарств. Также больницам приказано зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Кроме того специальным требованиям должны соответствовать члены экстренных медицинских бригад для лиц, пользующихся госохраной.

Bihus.info отмечает, что часто президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану лицам, не включенным в определенный законом перечень. Так, например, по информации журналистов, госохраной пользуются бывший глава СБУ и его первый заместитель - Василий Грицак и Виталий Маликов, эксглава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 г, по данным проекта, таких лиц было около двух десятков.

Сегодня в Киеве лабораторно подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в столице — 34 человека.