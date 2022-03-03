Только отдельные маршруты. Как будет работать общественный транспорт в Киеве 3 марта

В Киеве 3 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе только по отдельным маршрутам. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Метрополитен

Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях:

"Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения: 40 минут. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Автобусные маршруты с изменениями

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – через Дарницкий мост

№55 – через Дарницкий мост

№115 – через Дарницкий мост

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не производится. Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Организована работа троллейбусного маршрута от ст. м. "Васильковская" до ул. Смолича. Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.

Организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь". Движение других маршрутов временно не производится.

Юрий Смирнов

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