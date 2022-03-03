UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Только отдельные маршруты. Как будет работать общественный транспорт в Киеве 3 марта

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 10:37
Только отдельные маршруты. Как будет работать общественный транспорт в Киеве 3 марта - Фото
Сгоревший троллейбус

В Киеве 3 марта с 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе только по отдельным маршрутам. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Метрополитен

Красная линия: от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия: от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия: от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях:

"Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения: 40 минут. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Автобусные маршруты с изменениями

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – через Дарницкий мост

№55 – через Дарницкий мост

№115 – через Дарницкий мост

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не производится. Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты

Организована работа троллейбусного маршрута от ст. м. "Васильковская" до ул. Смолича. Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты

Организована работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.

Организовано трамвайное сообщение на участке  "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь". Движение других маршрутов временно не производится.

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевский метрополитен общественный транспорт в Киеве автобус троллейбус трамваи
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 