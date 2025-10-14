Три района Киева обесточены из-за аварии на энергообъекте

На высоковольтных линиях одного из объектов энергетики столицы возникла авария, что привело к обесточиванию потребителей

Блэкаут в Киеве (Иллюстративное фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

В Киеве вечером 14 октября пропал свет в трех районах из-за аварии на энергообъекте. Специалисты работают над устранением проблемы, сообщили в ДТЭК и Киевской городской государственной администрации.

Стало известно, что возникла авария на высоковольтных линиях. Из-за этого частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах столицы.

Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Также в результате перебоев со светом на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение и система перешла на резервное питание, сообщил Киевский метрополитен. Однако по состоянию на 20:36 все станции работают в обычном режиме, метро функционирует без перебоев – перерыв длился до одной минуты.

ДОПОЛНЕНО в 22:00. Первый заместитель Министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона сообщил, что ситуация в объединенной энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Аварийные отключения были применены на вечер из-за последствий предыдущих российских обстрелов и роста уровня энергопотребления.

"Фактически главная причина применения ограничений – это российские удары по энергосистеме. Если бы преступных ударов по гражданским энергообъектам не было – мы бы сейчас не имели и отключений", – отметил он.

Восстановительные работы в каждом регионе ведутся круглосуточно.