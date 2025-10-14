Три райони Києва знеструмлені через аварію на енергооб'єкті

На високовольтних лініях одного з об'єктів енергетики столиці виникла аварія, що призвело до знеструмлення споживачів

Блекаут у Києві (Ілюстративне фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

У Києві ввечері 14 жовтня зникло світло у трьох районах через аварію на енергооб'єкті. Фахівці працюють над усуненням проблеми, повідомили в ДТЕК та Київській міській державній адміністрації.

Стало відомо, що виникла аварія на високовольтних лініях. Через це частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах столиці.

Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

Також внаслідок перебоїв з електрикою на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга і система перейшла на резервне живлення, повідомив Київський метрополітен. Однак станом на 20:36 усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв – перерва тривала до однієї хвилини.

ДОПОВНЕНО о 22:00 Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону повідомив, що ситуація в об’єднаній енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Аварійні відключення були застосовані на вечір через наслідки попередніх російських обстрілів та зростання рівня енергоспоживання.

"Фактично головна причина застосування обмежень – це російські удари по енергосистемі. Якби злочинних ударів по цивільних енергооб’єктах не було – ми б зараз не мали і відключень", – зазначив він.

Відновлювальні роботи в кожному регіоні ведуться цілодобово