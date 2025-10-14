Три райони Києва знеструмлені через аварію на енергооб'єкті

Три райони Києва знеструмлені через аварію на енергооб'єктідоповнено
У Києві ввечері 14 жовтня зникло світло у трьох районах через аварію на енергооб'єкті. Фахівці працюють над усуненням проблеми, повідомили в ДТЕК та Київській міській державній адміністрації.
Стало відомо, що виникла аварія на високовольтних лініях. Через це частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах столиці.
Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.
Також внаслідок перебоїв з електрикою на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга і система перейшла на резервне живлення, повідомив Київський метрополітен. Однак станом на 20:36 усі станції працюють у звичайному режимі, метро функціонує без перебоїв – перерва тривала до однієї хвилини.
ДОПОВНЕНО о 22:00 Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону повідомив, що ситуація в об’єднаній енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Аварійні відключення були застосовані на вечір через наслідки попередніх російських обстрілів та зростання рівня енергоспоживання.
"Фактично головна причина застосування обмежень – це російські удари по енергосистемі. Якби злочинних ударів по цивільних енергооб’єктах не було – ми б зараз не мали і відключень", – зазначив він.
Відновлювальні роботи в кожному регіоні ведуться цілодобово
- Також ввечері 14 жовтня енергетики були змушені ввести екстрені відключення світла у кількох областях, а саме Дніпропетровській, Донецькій та частково Київській. У Сумській області запровадили графіки відключень, повідомила ОВА.
